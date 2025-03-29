Зеленский заявил, что украинская армия сохраняет активность на территории России

Подразделения украинской армии сохраняют активность на территории Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, активность ВСУ не дает Вооруженным силам России зайти в Харьковскую и Сумскую области. Зеленский выразил благодарность украинской армии за «устойчивость» в Курской области и на южных направлениях.

27 марта Зеленский сообщил, что подразделения российской армии могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей, а также в Запорожской области. По мнению украинского лидера, Москва якобы выигрывает время в ходе переговоров. Как считает украинский политик, новое наступление российской армии может произойти весной 2025 года.

Зеленский также считает, что в настоящее время идет накопление российскими военными ресурсов. По его словам, Россия якобы намеревалась предпринять аналогичное наступление летом 2024 года. Политик объяснил этим утверждением операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

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