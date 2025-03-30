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На Западе оценили перспективы летнего наступления ВС РФ

ISW: Россия готовится к наступлению на Украине весной и летом 2025 года
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России готовятся к наступлению на нескольких участках линии боевого соприкосновения на Украине весной и летом 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, такое развитие событий может быть частью стратегии Москвы по усилению давления на Киев в контексте возможных переговоров. Аналитики считают, что наступление может вестись в сторону Сум, Харькова и Запорожья.

В то же время аналитики предполагают, что российские войска могли провести ротацию, о которой не сообщалось в открытых источниках.

Накануне секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский 27 марта сказал, что ВС России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

Ранее Туск заявил, что Европа объединилась против России в одном вопросе.

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