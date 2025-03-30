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Отставной военный США предупредил Запад о серьезности заявлений Путина

Подполковник Дэвис призвал Запад серьезно относиться к заявлениям Путина
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Михаил Метцель/РИА Новости

Слова Владимира Путина требуют крайне внимательного отношения, поскольку они всегда подкреплены реальными действиями, в отличие от риторики западных лидеров. Об этом заявил отставной американский военный аналитик Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Кир Стармер, Эммануэль Макрон или Владимир Зеленский часто делают громкие заявления, не имеющие ничего общего с реальностью. С Путиным все иначе — его слова тщательно продуманы и реализуются», — сказал Дэвис, комментируя недавнее заявление российского президента о возможности «добить украинских боевиков».

Дэвис также отметил, что каждое утверждение российского лидера о ситуации на фронте можно проверить, изучив карты боевых действий.

«Они показывают: российские войска методично продвигаются по всей линии соприкосновения. Это не пропаганда, а факт, который невозможно игнорировать», — пояснил аналитик.

По его мнению, Запад ошибочно воспринимает заявления Москвы как «блеф», тогда как Кремль последовательно выполняет поставленные цели.

«Если Путин говорит о возможности завершения конфликта, это означает, что у России есть все ресурсы для такого сценария», — добавил Дэвис.

28 марта Путин заявил, что есть основания полагать, что Вооруженные силы РФ добьют украинскую армию.

Ранее в США призвали Путина и Трампа «убрать» Зеленского.

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