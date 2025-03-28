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Путин заявил, что российские войска добьют ВСУ

Путин: есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Есть основания полагать, что Вооруженные силы РФ добьют украинскую армию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал лидер страны, общаясь с моряками атомной подлодки «Архангельск».

Также Путин подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». По его словам, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.

До этого Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Он отметил, что такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом, добавил глава государства.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.

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