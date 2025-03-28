Путин заявил, что российские войска добьют ВСУ

Есть основания полагать, что Вооруженные силы РФ добьют украинскую армию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал лидер страны, общаясь с моряками атомной подлодки «Архангельск».

Также Путин подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». По его словам, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.

До этого Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Он отметил, что такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом, добавил глава государства.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.