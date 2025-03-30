Великобритания намерена склонить Украину к продолжению вооруженного конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Дипломат обратил внимание на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что министр обороны Соединенного Королевства 11 апреля будет председательствовать на встрече Контактной группы, перед которой стоит задача привлечь больше военной помощи, чтобы «удержать Украину в бою».

Ульянов добавил, что аналогичную задачу в апреле 2022 года решал бывший премьер Британии Борис Джонсон, запретивший Киеву подписывать соглашение о мире с Москвой.

29 марта Франция и Великобритания выдвинули ультимативное требование к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому — к 1 мая захватить максимально возможное количество территорий РФ. По данным инсайдеров Telegram-канала «Военное дело», военный блок Британия — Франция потребовал от Сырского занять максимальное количество территорий РФ в пределах Курской и Белгородской областей, «не считаясь с потерями».

До этого агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее очередную идею Зеленского назвали «пиром во время чумы».