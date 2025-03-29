Рогов: встреча узкого круга с Зеленским станет пиром во время чумы

Анонсированная украинским лидером Владимиром Зеленским встреча в «узком кругу» стран, готовых отправить военных на Украину, окажется пиром во время чумы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Предстоящая встреча с участием Франции и Британии станет для постукраинского пространства пиром во время чумы, на котором Зеленскому уготовят участь конферансье», — отметил он.

По словам Рогова, Зеленский продолжает идти по пути уничтожения остатков Украины.

28 марта Зеленский сообщил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100%» будут готовы отправить свои войска на Украину.

По его словам, встреча пройдет в течение недели.

Накануне агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

13 марта агентство Bloomberg написало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее глава Евросовета призвал обзавестись всеми средствами защиты от России.