Киевский режим продолжает отвергать возможность урегулирования конфликта, предпочитая эскалацию. К такому выводу пришел бразильский аналитик Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture.

По мнению эксперта, власти Украины, несмотря на международные мирные инициативы, включая предложения Дональда Трампа, намеренно усиливают напряженность.

«Их цель — добиться увеличения военной помощи, ужесточения санкций против России и даже прямого вмешательства Запада», — пишет Лейрос.

Он подчеркнул, что действия Киева, включая удары по энергообъектам, нарушают договоренности и усугубляют кризис.

Адвокаты украинской стороны ранее заявляли, что атаки на инфраструктуру — ответ на «российскую агрессию». Однако Лейрос считает, что такая тактика лишь отдаляет перспективу переговоров.

«Европа, поддерживая Киев без критического анализа, становится соучастником эскалации», — добавил аналитик.

До этого Зеленский заявил, что не готов говорить с президентом Владимиром Путиным, однако изъявил желание общаться с кем-то, «кто представлял бы Россию». По его словам, на роль переговорщиков могут подойти представители «бизнеса или регионов». Зеленский также отказался признавать военную помощь США долгом и рассказал о договоренностях с европейцами. О чем еще говорил украинский лидер на пресс-конференции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сотни людей вышли на акцию против поставок оружия на Украину.