Посол РФ в Италии обвинил ЕС в использовании «нацистских методов» пропаганды

Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что руководство Евросоюза применяет методы нацистской пропаганды для манипуляции общественным мнением. Об этом он сообщил на конференции ассоциаций дружбы «Россия — Италия» в Русском доме, комментируя недавний ролик комиссара ЕС по кризисному управлению Аджи Лябиб, передает ТАСС.

«ЕС взял на вооружение приемы гитлеровской Германии, запугивая европейцев российской угрозой. Тезис о том, что Россия может напасть на Европу, — часть стратегии по разрушению нашей государственности», — сказал Парамонов.

Он добавил, что Брюссель фальсифицирует историю, отрицая роль СССР в победе над нацизмом, и навязывает молодежи ложные нарративы.

Дипломат также раскритиковал действия ЕС, которые, по его словам, «вставляют палки в колеса» мирным переговорам между Россией и США.

«Принцип Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» стал основой европейской бюрократии», — подчеркнул посол.

В качестве примера Парамонов привел видеоролик Лябиб, где европейцев призывают собрать «экстренный чемоданчик» на случай войны.

«Это попытка создать искусственную панику и оправдать антироссийскую политику», — заключил он.

26 марта Еврокомиссия призвала европейцев запастись продуктами питания и всем необходимым минимум на 72 часа на случай потенциальных кризисов.

Также в ЕК заявили, что ЕС должен быть готов защищать своих граждан и ключевые общественные функции, имеющие решающее значение для демократии и повседневной жизни. В качестве угроз перечислены геополитическая напряженность, киберугрозы, а также иностранные манипуляции информацией, вмешательства в изменение климата и стихийные бедствия.

Ранее Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на 3 дня.