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Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на 3 дня

Сийярто: в Венгрии посчитали троллингом призыв ЕС запастись едой на 3 дня
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Global Look Press

Жители Венгрии сначала посчитали троллингом призыв Евросоюза запастись едой на 72 часа на случай войны или природного катаклизма. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда мы первый раз услышали, что в ЕС предлагают европейцам собрать пакет для выживания на 72 часа, мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет...» — написал венгерский министр.

Он отметил, что объяснение этому только одно, а именно — Брюссель готовится к войне. При этом Сийярто подчеркнул, что Евросоюзу сейчас ничего не угрожает, в том числе со стороны России.

26 марта Еврокомиссия (ЕК) призвала европейцев запастись продуктами питания и всем необходимым минимум на 72 часа на случай потенциальных кризисов.

Также в ЕК заявили, что ЕС должен быть готов защищать своих граждан и ключевые общественные функции, имеющие решающее значение для демократии и повседневной жизни. В качестве угроз перечислены геополитическая напряженность, киберугрозы, а также иностранные манипуляции информацией, вмешательства в изменение климата и стихийные бедствия.

Ранее в США рассказали об опасениях чиновников ЕС из-за частых визитов Сийярто в РФ.

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