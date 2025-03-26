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Еврокомиссия призвала ввести День готовности Евросоюза

ЕК призвала европейцев иметь запасы необходимого на 72 часа на случай кризиса
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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия (ЕК) призывает европейцев поддерживать дома запасы самого необходимого минимум на 72 часа на случай потенциальных кризисов. Об этом говорится в стратегии по готовности Евросоюза (ЕС) к кризисам и угрозам.

«Новые реалии требуют нового уровня готовности в Европе. <...> Нужны правильные инструменты для действий как по предотвращению кризисов, так и для быстрого реагирования в случае стихийных бедствий», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В стратегии утверждается, что Евросоюз должен быть готов защищать своих граждан и ключевые общественные функции, которые имеют решающее значение для демократии и повседневной жизни. В качестве угроз были перечислены геополитическая напряженность, киберугрозы, иностранные манипуляции информацией, а также вмешательства в изменение климата и увеличение стихийных бедствий.

В представленной стратегии ЕС содержатся 30 ключевых действий и подробный план для развития «культуры готовности» в объединении. Среди них, в частности, «повышение готовности населения», вроде поощрения общественности «к принятию практических мер, таких как обеспечение запасов основных товаров в течение как минимум 72 часов». Кроме того, в документе указан призыв включить уроки готовности в школьные программы и ввести День готовности ЕС.

Незадолго до этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз запугивает своих граждан российской «угрозой», используя приемы Третьего рейха. По его словам, в Брюсселе устали от разговоров о демократии и свободе слова и взяли на вооружение методы, которые использовались нацистами для манипуляций массовым сознанием. С этой целью в Еврокомиссии составили план по внедрению в сознание людей устойчивых русофобских идей.

Ранее в Британии предрекли провал плану Европы по перевооружению на €800 млрд.

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