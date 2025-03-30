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В США уволился ответственный за вакцины чиновник

NYT: в США уволился чиновник Питер Маркс, ответственный за вакцины
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Susan Walsh/AP

В США уволился глава Центра оценки и исследований биологических препаратов Питер Маркс, курировавший вопросы, связанные с вакцинами. Об этом пишет газета The New York Times.

«Маркс подал в отставку после того, как в пятницу днем его вызвали в департамент здравоохранения и социальных служб и сообщили, что он может либо уйти сам, либо его уволят», — говорится в публикации.

По информации издания, чиновник уволился после того, как раскритиковал позицию министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего в отношении вакцин.

В прошлом году американский миллиардер, владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг заявил, что Кеннеди-младший — противник вакцин и «торговец лженаукой». По его словам, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди распространял ложь о вакцине от COVID и заявлял, что «не существует вакцины, которая была бы безопасной и эффективной».

Позже экс-посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди просила отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. По словам женщины. ее родственник якобы зависим от власти и общественного мнения, а кампания против вакцинации, инициатором которой был политик, существенно обогатила его.

Ранее в США рассказали о «спагетти» во взглядах Кеннеди-младшего.

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