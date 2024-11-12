Миллиардер Блумберг предостерег Трампа от катастрофы из-за Кеннеди-младшего

Американский миллиардер, владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг в своей колонке на сайте издания предостерег избранного президента США Дональда Трампа от катастрофической ошибки, которую он может допустить, назначив независимого кандидата на выборах главы государства Роберта Кеннеди-младшего на влиятельный пост в своей администрации.

«Это была бы катастрофическая ошибка», — написал Блумберг.

Он отметил, что Кеннеди-младший — противник вакцин и «торговец лженаукой». По его словам, из-за такого назначения заболело бы «бесчисленное множество американцев». Также Блумберг отметил, что это бы нанесло ущерб политическому положению Трампа и «запятнало бы его наследие первого срока». Миллиардер добавил, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди распространял ложь о вакцине от COVID и заявлял, что «не существует вакцины, которая была бы безопасной и эффективной».

1 ноября Трамп заявлял, что, если станет главой государства, он может назначить предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на «влиятельные должности» в своей президентской администрации.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.