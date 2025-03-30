В «правительство созидания и перемен» Сирии попала женщина

В Сирии министром социальных дел и труда в новом правительстве стала женщина

В Сирии министром социальных дел и труда в новом кабмине стала Хинд Кабват, передает Al Hadath.

Как отмечает телеканал, во время торжественной церемонии во дворце «Каср аш-Шааб» в Дамаске она пообещала работать над тем, чтобы ресурсы страны были справедливо распределены между всеми регионами Сирии.

В состав нового переходного правительства всего вошли 22 министра. При этом главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани и минобороны Мурхаф Абу Касра, занимавшие посты в предыдущем кабинете, сохранили свои должности. Пост министра внутренних дел достался главе Службы общей разведки Анас Хасану Хаттабу, минюст возглавил Мазхер аль-Вейс, министерство экономики — Нидаль аш-Шаар, министерство энергетики — Мухаммед аль-Башир, министерство высшего образования и научных исследований — Маруан аль-Халаби, минфин — Мухаммед Ясир Барния, а минздрав — Мусаб Наззаль аль-Али.

Временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет руководить работой правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть. Он поздравил народ республики с формированием «правительства созидания и перемен», которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы.

Ранее власти Сирии потребовали от России выдать Асада.