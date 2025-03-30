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Новый глава Сирии сформировал «правительство созидания и перемен»

Президент Сирии аш-Шараа объявил о формировании кабмина созидания и перемен
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Al Jazeera English/YouTube

Временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа поздравил народ республики с формированием кабмина. Трансляцию его речи на торжественной церемонии во дворце «Каср аш-Шааб» ведет телеканал Al Hadath.

«Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы», — сказал аш-Шараа .

Он добавил, что Сирия вступает в новый исторический период, который приведет ее к лучшему будущему.

До этого стало известно, что в состав нового переходного правительства войдут 22 министра. При этом главы МИД и минобороны, входившие в предыдущий кабинет, сохранят свои должности. Аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет руководить работой правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

Ранее власти Сирии потребовали от России выдать Асада.

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