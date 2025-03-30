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МИД РФ объяснил механизм внешнего управления в контексте заявлений Путина по Украине

МИД РФ описал этапы создания временных администраций ООН для конфликтных зон
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Постпредство России при ЕС

Россия может инициировать создание временных администраций ООН на конфликтных территориях через многоэтапную процедуру. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, комментируя возможные сценарии урегулирования на Украине, передает ТАСС.

По словам дипломата, исторические прецеденты — такие как Камбоджа, Восточный Тимор и Восточная Славония — показывают, что процесс начинается с договоренностей между сторонами конфликта.

«Первым шагом является соглашение о передаче полномочий ООН, достигнутое напрямую или через посредников. Затем следует обращение в Совет Безопасности», — пояснил Логвинов.

Он подчеркнул, что единого формального механизма в ООН не существует. После обращения сторон или посредников Совбез поручает генсекретарю разработать параметры администрации, включая штат и бюджет.

«Решение принимается резолюцией или иным документом при поддержке всех постоянных членов Совета», — добавил дипломат.

Логвинов отметил, что детализация условий в запросе ускоряет рассмотрение.

«Например, в Восточном Тиморе соглашение включало четкие границы полномочий ООН, что позволило быстро развернуть миссию», — сказал он.

27 марта президент России Владимир Путин во время своей поездки в Мурманск заявил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский сам нелегитимен, то и «все остальные — тоже», резюмировал президент.

Также глава государства предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

Ранее финский профессор поддержал идею Путина о внешнем управлении на Украине.

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