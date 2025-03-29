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Во Франции назвали чушью заявления об угрозе со стороны России

Политик Филиппо: во Франции нет российской угрозы, ее просто не существует
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Alexis Sciard/Global Look Press

Разговоры о том, что Российская Федерация представляет угрозу для Франции, являются чушью. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с ТАСС.

«Во Франции нет российской угрозы, ее просто не существует. Разговоры об этом — чушь», — отметил он.

Филиппо обратил внимание на то, что некоторые политики специально запугивают население, чтобы потом просить средства на вооружение и отправку военных на территорию Украины. Он добавил, что Париж должен вести диалог с Москвой, а не искать «угрозы».

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам страны со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Кроме того, Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее в Госдуме объяснили «обострением» речь Макрона об угрозе от России.

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