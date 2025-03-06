В Госдуме объяснили «обострением» речь Макрона об угрозе от России

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу складывающейся в мире ситуации с обвинениями в адрес России было похоже на «шизофрению», а у самого лидера пятой республики, вероятно, «обострение». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, заявления французского лидера были сделаны от безысходности. Депутат отметил, что ему «было очень странно слушать» Макрона. Он также задался вопросом, кому и что президент Франции хотел доказать своим выступлением.

Парламентарий также отметил, что слова Макрона о ядерной готовности и предоставлении гарантий безопасности противоречат друг другу.

«Конечно, у Франции нет такого потенциала, как говорит Макрон, это все блеск. Мы видим, как доблестный французский спецназ бежит из африканских стран. Они сдают позиции. Поэтому подобные заявления ни что иное как бахвальство в сложной для Макрона ситуации. Когда его позиции слабеют, он пытается таким образом показать свою силу, но за его словами ничего нет», – сказал Чепа.

Накануне Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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