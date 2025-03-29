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В Британии считают, что Зеленский может пожалеть о словах о Путине

Spectator: Зеленский может пожалеть о словах об уходе Путина
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть осторожнее в высказываниях о российском лидере Владимире Путине. Об этом пишет британское издание Spectator.

Авторы обратили внимание на интервью Зеленского телеканалам Eurovision News, где он заявил, что конфликт «закончится», когда Путина не станет. Spectator подчеркнул, что слухи о болезнях российского президента не имеют подтверждения и отражают «беспомощность и надежду» Киева и Запада.

«Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях», — резюмировали в издании.

По мнению авторов, преемник Путина вряд ли откажется от контроля над территориями, но может перезапустить диалог с Западом, заключив сделку, которая «бросит Киев под автобус». В статье также отметили, что подобные заявления украинского лидера лишь усиливают риски для Украины.

До этого Зеленский заявил, что не готов говорить с Владимиром Путиным, однако изъявил желание общаться с кем-то, «кто представлял бы Россию». По его словам, на роль переговорщиков могут подойти представители «бизнеса или регионов». Зеленский также отказался признавать военную помощь США долгом и рассказал о договоренностях с европейцами. О чем еще говорил украинский лидер на пресс-конференции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.

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