Не с Путиным: Зеленский рассказал, с кем в России готов обсуждать мир на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов говорить с президентом Владимиром Путиным, однако изъявил желание общаться с кем-то, «кто представлял бы Россию». По его словам, на роль переговорщиков могут подойти представители «бизнеса или регионов». Зеленский также отказался признавать военную помощь США долгом и рассказал о договоренностях с европейцами. О чем еще говорил украинский лидер на пресс-конференции — в материале «Газеты.Ru».

Говорить, но не с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что отказывается вести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что, если есть люди, я думаю, в России есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну», — процитировало Зеленского украинское издание «Страна.ua».

Однако днем ранее украинский лидер заявлял, что готов к прямым переговорам с Путиным.

«Это Путин не готов к прямым переговорам с нами», — отмечал он.

Зеленский добавлял, что готов «к любому формату переговоров». По его словам, он никогда не боялся прямых контактов, а президент России якобы желает продолжения конфликта.

«Что может сказать человек, который хочет войны, на мирных переговорах? Я не тот человек, который будет сидеть и молчать или проглатывать его рассказы», — цитировало Зеленского агентство «РБК-Украина».

В середине февраля Зеленский и вовсе говорил, что в рамках мирных переговоров готов встретиться «только с одним россиянином — Владимиром Путиным», но лишь после согласования плана с союзниками Киева.

Оценивая перспективы мирного урегулирования между РФ и Украиной на данном этапе, президент США Дональд Трамп 27 марта заявил , что прогресс есть, но между сторонами «много недоброжелательности» . Он уточнил, что на повестке «много важных проблем».

«Я делаю все, что в моих силах», — отметил американский лидер.

Россия готова говорить с Владимиром Зеленским, если он примет участие в выборах и обретет легитимный статус , заявлял в декабре Владимир Путин.

«Сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным», — подчеркнул глава государства.

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О долгах перед США и перспективах помощи

На фоне обсуждения урегулирования перед Украиной стоит еще один серьезный вопрос — сделка по ресурсам с США, которую изначально предлагал Владимир Зеленский в качестве пункта «мирного плана». Однако с момента прихода Трампа к власти в США соглашение обрело совсем иной формат — в нем вся уже оказанная Вашингтоном помощь приравнивалась к долгу, который Киеву необходимо погасить.

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Зеленский 27 марта, говоря о проекте нового соглашения по полезным ископаемым, заявил, что не признает оказанную Штатами военную помощь долгом.

«Там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже. Украина не будет признавать военную помощь США долгом. Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — отметил он.

В будущем, рассказал Зеленский, Штаты не будут помогать Украине бесплатно:

«Если будут иметься в виду какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, то тогда США, наверное, могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет, это они официально говорят».

Чем Киеву поможет Европа?

Зеленский также анонсировал встречу с представителями стран, «которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины» .

«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник», — отметил украинский лидер и уточнил, что встреча состоится в течение недели.

По его словам, Украина договорилась с некоторыми европейскими партнерами о расширении доступа к разведданным и информации со спутников стран ЕС. Также, отметил Зеленский, ему удалось договориться о получении лицензии для производства ряда систем ПВО на Украине:

«Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии».

Какие именно комплексы и компоненты систем будут производить на Украине — неизвестно.