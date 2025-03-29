Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

Не с Путиным: Зеленский рассказал, с кем в России готов обсуждать мир на Украине

Зеленский предложил заменить Путина представителями бизнеса на переговорах
close

Президент Украины Владимир Зеленский

Valentyn Ogirenko/Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов говорить с президентом Владимиром Путиным, однако изъявил желание общаться с кем-то, «кто представлял бы Россию». По его словам, на роль переговорщиков могут подойти представители «бизнеса или регионов». Зеленский также отказался признавать военную помощь США долгом и рассказал о договоренностях с европейцами. О чем еще говорил украинский лидер на пресс-конференции — в материале «Газеты.Ru».

Говорить, но не с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что отказывается вести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что, если есть люди, я думаю, в России есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну», — процитировало Зеленского украинское издание «Страна.ua».

Однако днем ранее украинский лидер заявлял, что готов к прямым переговорам с Путиным.

«Это Путин не готов к прямым переговорам с нами», — отмечал он.

Зеленский добавлял, что готов «к любому формату переговоров». По его словам, он никогда не боялся прямых контактов, а президент России якобы желает продолжения конфликта.

«Что может сказать человек, который хочет войны, на мирных переговорах? Я не тот человек, который будет сидеть и молчать или проглатывать его рассказы», — цитировало Зеленского агентство «РБК-Украина».

В середине февраля Зеленский и вовсе говорил, что в рамках мирных переговоров готов встретиться «только с одним россиянином — Владимиром Путиным», но лишь после согласования плана с союзниками Киева.

Оценивая перспективы мирного урегулирования между РФ и Украиной на данном этапе, президент США Дональд Трамп 27 марта заявил , что прогресс есть, но между сторонами «много недоброжелательности». Он уточнил, что на повестке «много важных проблем».

«Я делаю все, что в моих силах», — отметил американский лидер.

Россия готова говорить с Владимиром Зеленским, если он примет участие в выборах и обретет легитимный статус, заявлял в декабре Владимир Путин.

«Сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным», — подчеркнул глава государства.

О долгах перед США и перспективах помощи

На фоне обсуждения урегулирования перед Украиной стоит еще один серьезный вопрос — сделка по ресурсам с США, которую изначально предлагал Владимир Зеленский в качестве пункта «мирного плана». Однако с момента прихода Трампа к власти в США соглашение обрело совсем иной формат — в нем вся уже оказанная Вашингтоном помощь приравнивалась к долгу, который Киеву необходимо погасить.

Зеленский 27 марта, говоря о проекте нового соглашения по полезным ископаемым, заявил, что не признает оказанную Штатами военную помощь долгом.

«Там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже. Украина не будет признавать военную помощь США долгом. Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — отметил он.

В будущем, рассказал Зеленский, Штаты не будут помогать Украине бесплатно:

«Если будут иметься в виду какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, то тогда США, наверное, могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет, это они официально говорят».

Чем Киеву поможет Европа?

Зеленский также анонсировал встречу с представителями стран, «которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины».

«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник», — отметил украинский лидер и уточнил, что встреча состоится в течение недели.

По его словам, Украина договорилась с некоторыми европейскими партнерами о расширении доступа к разведданным и информации со спутников стран ЕС. Также, отметил Зеленский, ему удалось договориться о получении лицензии для производства ряда систем ПВО на Украине:

«Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии».

Какие именно комплексы и компоненты систем будут производить на Украине — неизвестно.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами