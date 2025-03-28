Зеленский назвал жену своим главным советником

Зеленский рассказал, что чаще всего обращается за советом к жене Елене

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным советником в его работе является супруга Елена Зеленская. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro, отметив также, что ценит мнение «людей с улицы» выше рекомендаций официальных экспертов.

«Среди множества советников моя жена стала одним из лучших. Ее советы для меня особенно важны», — сказал Зеленский.

Он добавил, что нередко прислушивается к мнению случайных прохожих, считая его более честным.

До этого Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но готов обсуждать прекращение войны с представителями российских регионов и бизнеса. По словам президента Украины, Киев открыт для диалога с теми, кто представляет «альтернативные центры влияния» в России.

Также президент Украины заявил о консультациях США с рядом стран по вопросу мониторинга соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее Зеленский заявил, что не станет воспринимать помощь США как кредит.