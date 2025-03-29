Оппозиция требует провести суд над экс-мэром Стамбула в прямом эфире

Мэр Стамбула Имамоглу хочет, чтобы его судили в прямом эфире госканала

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал власти страны провести суд над ним в прямом эфире на турецком государственном телеканале TRT. Об этом заявил лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель на митинге в Стамбуле в поддержку Имамоглу, пишет ТАСС.

«‎Передаю исторический вызов [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану от Имамоглу. Мэр Экрем [Имамоглу] говорит, что не виноват. «‎Если ты (Эрдоган — «Газета.Ru») доверяешь себе, предлагаю провести суд в прямом эфире на телеканале TRT», — сказал Озель, приводя призыв арестованного мэра.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривается оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах.

После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек.

Ранее в Стамбуле избрали и. о. мэра города.