Зеленского предупредили о последствиях для Украины при отказе от сделки с США

Эксперт Дизен предупредил о реакции Трампа при отказе Зеленского от сделки с США

Реакция президента СЩА Дональда Трампа на отказ главы Украины Владимира Зеленского подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым остается под вопросом. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

Эксперт отметил, что Зеленский не соглашается на сделку по редкоземельным металлам и не планирует признавать военную помощь США долгом, а также хочет идти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Дизен задался вопросом, какой может быть реакция Вашингтона на все это.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев получил от Вашингтона проект нового соглашения по полезным ископаемым, в том числе редкоземельным металлам. Документ состоит из 58 страниц текста «мелким шрифтом», в котором охватываются разные аспекты, в том числе пункт о компенсации Украиной американской помощи.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев в рамках возможного заключения сделки с США не вернет им и десяти центов, если в документе эти средства пропишут в качестве долга.

Ранее в США предъявили жесткие требования Украине в рамках мирного соглашения.