В США предъявили жесткие требования Украине в рамках мирного соглашения

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на подписании Украиной соглашения, которое предоставит Вашингтону контроль над главными экономическими проектами в республике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект документа, направленного в Киев.

Соединенные Штаты, в частности, желают получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах и программах Украины по добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы и строительство портов. Фонд, управляемый преимущественно гражданами США, будет направлять полученные средства на погашение расходов на военную помощь, предоставленную американской стороной республике.

Власти Украины опасаются, что условия договора ограничат их возможности привлекать других инвесторов и реанимировать инфраструктуру. Аналитики отмечают, что новые требования Вашингтона могут ухудшить напряженность в отношениях, особенно после недавней ссоры между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Если соглашение все же будет подписано, Украина будет вынуждена в течение 45 дней представить список проектов для рассмотрения фондом, говорится в статье.

Ранее Зеленский заявил, что в рамках сделки не отдаст США и 10 центов.