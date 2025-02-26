Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов

Зеленский сообщил, что в рамках сделки не отдаст США и десяти центов

Украина в рамках возможного заключения сделки с США не вернет Вашингтону и десяти центов, если в документе их пропишут в качестве долга. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Не пойду и на 10 центов возврата долга в этом соглашении. Иначе это прецедент», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что признание долга Украины перед США и включение его в соглашение с Вашингтоном может привести к тому, что другие страны потребуют от Киева денег за помощь.

Президент Украины добавил, что главным для него было не признать в соглашении с США долг за уже предоставленную поддержку.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый оценил вред экологии Украины при добыче редкоземельных металлов.