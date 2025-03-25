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Глава Евросовета призвал обзавестись всеми средствами защиты от России

Глава ЕК Кошта: Европа должна обладать всеми средствами защиты от России
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Petros Giannakouris/AP

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа должна обладать «всеми средствами защиты» от военной агрессии. Его слова приводит Reuters.

Кошта подчеркнул, что считает мир без обороны иллюзией. Он утверждает, что для России границы Украины «просто линии на карте», и Москва якобы не уважает границы третьих стран. В связи с этим он призвал к усилению европейской составляющей НАТО.

«Сейчас очевидно, что лучший способ защитить наш трансатлантический альянс – это укрепить европейскую составляющую НАТО, стать более автономной, более суверенной, менее зависимой от других, а именно Соединенных Штатов», — сказал Кошта.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план по обеспечению сдерживания России после вероятного заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Стармер считает, что отсутствие гарантий безопасности оставит Украину беззащитной, а Европа, по его словам, должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

Ранее в Германии захотели «разоружить» Россию.

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