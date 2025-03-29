Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава оппозиции назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба правящей партии Молдавии

Глава оппозиции Молдавии назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба партии ПДС
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба властей Молдавии. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер оппозиционного в республике блока «Победа» Илан Шор.

«20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку пасовского гроба (ПДС – правящая партия «Действие и солидарность» — «Газета.Ru»). Ждите», — написал он.

В Кишиневе заключили Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами