Глава оппозиции назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба правящей партии Молдавии

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба властей Молдавии. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер оппозиционного в республике блока «Победа» Илан Шор.

«20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку пасовского гроба (ПДС – правящая партия «Действие и солидарность» — «Газета.Ru»). Ждите», — написал он.

В Кишиневе заключили Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.