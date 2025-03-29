На Западе отреагировали на ролик Трампа об «угрозе» Гренландии со стороны России

Bild: ролик Трампа о защите Гренландии от РФ показал серьезность его намерений

Видеоролик, выложенный президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social с утверждением о «защите» Гренландии от России, демонстрирует серьезность намерений Белого дома по вопросу статуса острова. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«В очередной раз становится ясно, что Трамп настроен крайне серьезно», — говорится в сообщении издания.

29 марта Трамп в соцсети Truth Social опубликовал ролик, в котором пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии».

Также в записи были использованы архивные кадры времен Второй мировой войны, когда США присутствовали на острове.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе. Вэнс подчеркнул право народа Гренландии на самоопределение, добавив, что США надеются на выбор острова в пользу партнерства с Вашингтоном, который «уважает их суверенитет и гарантирует безопасность».

Ранее в Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США.