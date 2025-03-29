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В России раскрыли отношение США к возможности военного решения ситуации вокруг Тайваня

МИД РФ: США не заинтересованы в военном решении ситуации вокруг Тайваня
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Chiang Ying-ying/AP

Разговоры вокруг тайваньского кризиса во многом носят искусственный характер, США не заинтересованы в военном решении ситуации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Нам представляется, что никто в регионе — ни США, ни КНР, частью которой является Тайвань, — не заинтересован в военном решении», — сказал дипломат.

В декабре прошлого года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Также Ван И, комментируя отношения с США, заявил, что ни одна страна не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.

Ранее в США объяснили, почему Китай не будет атаковать Тайвань в ближайшее время.

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