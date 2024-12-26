В США объяснили, почему Китай не будет атаковать Тайвань в ближайшее время

Bloomberg: чистки в армии Китая исключают войну за Тайвань в ближайшее время

Чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые проходят в первую очередь в ракетных войсках и Военно-морских силах (ВМС), исключают возможный конфликт вокруг Тайваня в ближайшем будущем. Об этом пишет Bloomberg.

«Хотя Китай добился быстрого прогресса в военной технике, построив все — от авианосцев до гиперзвуковых ракет, его способность превратить это в эффективные боевые операции остается серьезной проблемой, особенно если придется вести какие-либо боевые действия», — пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале, ракетные войска являются приоритетом в модернизации НОАК в ближайшие годы. Именно в этом роде войск были вскрыты наиболее серьезные коррупционные схемы, в связи с чем китайские власти сосредоточатся на их пресечении, а не подготовке к потенциальной войне.

До этого издание Asia Times писало, что избранный президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Тайваня и «продать» его Пекину, несмотря на наличие ястребов в окружении республиканца.

Ранее в Китае выразили недовольство США за военную помощь Тайваню.