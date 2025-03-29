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Трамп потребовал распустить формирования шиитов в Ираке

SNN: Трамп в письме Ирану потребовал распустить шиитские формирования в Ираке
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Al Drago/Reuters

Посол Ирана в Багдаде Мохаммад Аль-Казем заявил, что президент США Дональд Трамп в своем письме иранским властям потребовал от них роспуска шиитских формирований «Аль-Хашед аш-Шааби» в Ираке. Об этом сообщает иранское госагентство SNN.

Аль-Казем отметил, что с точки зрения Ирана роспуск «Аль-Хашед аш-Шааби» считается неприемлемым, и, если США займут справедливую позицию по ядерному вопросу, уважающую все права Ирана, страна будет готова к переговорам.

Иранский дипломат добавил, что любые переговоры с США, касающиеся ракетной программы страны, особенно в части, относящейся к баллистическим ракетам, являются «красной линией» для Тегерана.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

До этого портал Axios сообщал, что Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

23 марта другой член команды американского лидера, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Ирану следует отказаться от ядерной программы, в противном случае «будут последствия», США намерены добиваться от Тегерана полного отказа от ядерной программы.

Ранее в Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях.

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