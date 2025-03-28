В Белом доме рассказали о последствиях после утечки из чата по Йемену

Вэнс: Трамп не будет никого увольнять из-за утечки из чата по Йемену в Signal

Президент США Дональд Трамп не намерен никого увольнять из своей команды по национальной безопасности после скандала из-за утечки данных об ударах американских ВС по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной базы в Гренландии, трансляцию вел телеканал PBS News.

Вэнс подчеркнул, что поддерживающие демократов СМИ весьма заинтересованы в том, чтобы заставить американского лидера уволить кого-то» из-за скандала.

«Это не является честным поведением со стороны американских СМИ. И если вы думаете, что заставите президента Соединенных Штатов уволить кого-либо, то вас ждет еще одна неприятность», — отметил вице-президент.

Вэнс добавил, что Трамп заявлял каждый день на текущей неделе, что поддерживает всю команду по национальной безопасности.

До этого издание Politico писало, что Трамп был в ярости из-за наличия у советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца номера главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Сообщалось, что Уолтц взял на себя ответственность за утечку данных из этого чата. Позднее советник заявил, что журналист попал в закрытый чат по Йемену под чужим телефоном.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен Голдберг, который стал свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп разочаровался в советнике из-за утечки разговора.