Стала известна реакция Трампа на попадание журналиста в закрытый чат высших чиновников США

Politico: Трамп был в ярости из-за наличия у Уолтца номера главреда The Atlantic

Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за того, что у его советника по национальной безопасности Майка Уолтца был сохранен номер телефона главного редактора журнала The Atlantic, который в итоге «слил» переписку чиновников об ударах по Йемену. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Президент был в ярости из-за того, что Уолтц мог быть таким глупым», — сказал собеседник издания.

По словам других источников, часть команды Трампа считает, что именно Уолтц передал данные главреду The Atlantic.

До этого советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг смог попасть в закрытый чат по обсуждению ударов США по Йемену в мессенджере Signal, используя чужой номер телефона.

Уолтц уточнил, что главред The Atlantic отображался в беседе под чужим именем. Он уточнил, что полностью берет на себя ответственность за происшествие.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

Ранее Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат.