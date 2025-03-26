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В США рассказали, как журналист смог попасть в закрытый чат по Йемену

Уолтц: журналист попал в закрытый чат по Йемену под чужим именем
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Annabelle Gordon - CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал Fox News, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг смог попасть в закрытый чат по обсуждению ударов США по Йемену в мессенджере Signal, используя чужой номер телефона.

По словам Уолтца, он знает Голдберга только по его «ужасной репутации как журналиста».

«Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, <...> Он ненавидит президента [США Дональда Трампа]. Я не писал ему, его не было в моем телефоне», — поделился советник Белого дома.

Уолтц уточнил, что главред The Atlantic отображался в беседе под чужим именем. Он уточнил, что полностью берет на себя ответственность за происшествие.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат.

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