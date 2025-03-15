План США по строительству ледоколов связали с успехами России

Решение США о массовом строительстве ледоколов вызвано растущей активностью России в Арктике и желанием Вашингтона укрепить свое присутствие в этом регионе. С таким утверждением выступил источник РИА Новости в российской судостроительной отрасли.

По словам собеседника, США рассматривают Арктику как зону своих стратегических интересов и обеспокоены успехами России в освоении Северного морского пути. Нехватка собственного ледокольного флота, необходимого для эффективной работы в арктических условиях, является ключевым фактором, побудившим американское руководство к реализации масштабной программы строительства.

Источник подчеркнул, что США остро нуждаются в ледоколах различного класса для обеспечения доставки грузов в арктических морях.

В настоящее время российский арктический флот насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических, среди которых выделяются универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Урал», «Сибирь», «Чукотка») мощностью 60 МВт каждый, а также самый мощный в мире неатомный ледокол »Виктор Черномырдин» (25 МВт). В России продолжается строительство ледоколов проекта 22220 («Чукотка», «Ленинград») и самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта 10510 («Лидер») мощностью 120 МВт.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что его страна собирается обойти Россию по числу ледоколов. По его словам, Штаты в процессе заказа 48 ледоколов.

Ранее в МИД РФ высказались об активности НАТО в Арктике.