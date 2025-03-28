Зеленский назвал возможных наблюдателей за мораторием на удары по энергообъектам

Зеленский: США консультируются с рядом стран по вопросу соблюдения перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о консультациях США с рядом стран по вопросу мониторинга соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает РБК.

По словам украинского лидера, Вашингтон ведет переговоры с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими государствами о возможности их участия в мониторинге. Зеленский подчеркнул, что ему неизвестны результаты этих консультаций.

«Нам с вами стало известно, что американская сторона проведет консультации в своей среде, далее проведет консультации как с Саудовской Аравией, так и с Турцией», — пояснил политик.

Сегодня в посольстве России в Великобритании заявили, что действия Парижа и Лондона по созданию «коалиции желающих» помочь Украине направлены на срыв мирного урегулирования конфликта. Также в диппредставительстве подчеркнули, что считают категорически неприемлемым размещение на Украине миротворцев европейских стран НАТО, поскольку это грозит прямым столкновением с Россией.

Ранее Захарова заявила, что у Киева нет политической воли к миру.