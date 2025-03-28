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Зеленский заявил о готовности вести переговоры с российскими регионами и бизнесом

Зеленский готов вести переговоры с российским бизнесом, но не с Путиным
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но готов обсуждать прекращение войны с представителями российских регионов и бизнеса. Об этом он сообщил на брифинге, подчеркнув, что такие переговоры возможны, если у этих групп есть «видение завершения конфликта», передает издание «Страна.ua».

По словам президента Украины, Киев открыт для диалога с теми, кто представляет «альтернативные центры влияния» в России.

«Если в РФ есть бизнес-структуры или регионы с серьезными ресурсами и пониманием, как остановить войну, мы готовы их услышать. Мы согласились бы говорить не с Путиным, а с теми, кто реально представляет Россию. Речь о регионах и бизнесе, у которых есть конкретные предложения», — заявил Зеленский.

Примечательно, что 27 марта Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

В январе Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По его словам, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины. Путин обратил внимание на то, что при желании любой юридический вопрос можно закрыть, однако Москва не видит такого желания. Будущие переговоры России с Украиной без отмены указа Зеленского будут нелегитимными, подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что россияне — динозавры и хотят его съесть.

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