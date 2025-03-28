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Евросоюз расширит Украине доступ к своим разведданным

Зеленский заявил, что договорился с ЕС о расширении доступа Киева к разведданным
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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с европейскими партнерами о расширении доступа Киева к их разведывательной информации. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга, посвященного итогам встречи «коалиции желающих», передает РИА Новости.

«Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег», — сказал глава государства.

26 марта Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведывательные данные, необходимые для обороны.

Ранее сообщалось, что Украина получает 80% разведданных от союзников, в основном от США.

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