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США продолжат предоставлять Украине разведданные

Белый дом: передача Украине разведданных по обороне продолжится
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Nathan Howard/Reuters

США продолжат предоставлять Украине разведывательные данные, необходимые для обороны. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Обмен разведданными в интересах обороны Украины будет продолжен», - отметила она.

19 марта Белый дом уточнил, что лидеры России и США договорились инициировать технические консультации по прекращению огня в Черном море, а также обсудить возможность полного прекращения боевых действий и установления долгосрочного мира. Однако в Кремле подчеркнули, что ключевым условием для продвижения в этом направлении должно стать прекращение поставок иностранной военной помощи Киеву и передачи ему разведданных.

Ранее в Белом доме заявили о настрое Трампа завершить конфликт на Украине «раз и навсегда».

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