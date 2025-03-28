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Украина опасается, что сделка с США по ресурсам напоминает репарации

WP: сделка по недрам выглядит как репарации после поражения Киева в войне с США
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Mariam Zuhaib/AP

Проект соглашения между Украиной и США о ресурсах вызывает опасения в Киеве из-за формулировок, которые могут трактоваться как обязательство выплаты репараций. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По словам чиновника, документ переквалифицирует ранее предоставленные США гранты в займы, что создает впечатление, будто Украина «проиграла войну Штатам и теперь должна платить пожизненные репарации».

«Это выглядит так, словно нас захватили и заставили подчиниться. Условия соглашения ставят под сомнение суверенитет Украины. Вместо партнерства мы видим диктат», — добавил он.

29 марта бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров заявил, что новый проект сделки по недрам между Соединенными Штатами и Украиной фактически отдает все полезные ископаемые и минеральные ресурсы под управление Вашингтоном.

Соединенные Штаты передали Украине новый проект сделки по недрам, но на Украине уже выразили возмущение новыми условиями, которые выдвинула американская сторона. Соглашение может поставить Киев в полную зависимость от Вашингтона. Превратится ли Украина в колонию США и какие варианты есть у Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев оценил последствия сделки с США по недрам для Зеленского.

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