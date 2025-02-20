Белый дом: помощь Киеву в основном за счет США неприемлема для Трампа

В Белом доме заявили, что дальнейшее оказание помощи Киеву только за счет Вашингтона неприемлемо для президента США Дональда Трампа, призвав Европу усилить свою роль в этом процессе. Об этом сообщает ТАСС.

15 февраля Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины.

Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. Однако Зеленский отказался подписывать договор с США по ископаемым.

Сегодня бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков сравнил требование Дональда Трампа о возврате Киевом $500 млрд, потраченных США на поддержку Украины, с требованием выплаты репараций.

Ранее Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией.