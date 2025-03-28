Азаров назвал ответственных за «колониальное» соглашение по недрам Украины с США

Новый проект сделки по недрам между Соединенными Штатами и Украиной фактически отдает все полезные ископаемые и минеральные ресурсы под управление Вашингтоном. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров.

«Это типичное колониальное соглашение, которое отдает абсолютно всю власть в руки Соединенным Штатам. Такого не должно быть во взаимоотношениях между реально существующими государствами, которые уважают свою конституцию и законы. Вашингтон предлагает Киеву не достойное реального государства соглашение», — сказал бывший премьер-министр.

Он считает, что в создании сложившейся сейчас ситуации виноваты исключительно предыдущая американская администрация и нынешняя администрация Зеленского:

«Основной тезис, который администрация США выдвигает — Украина должна компенсировать затраты, которые понесли американцы. Но это вопрос к предыдущей администрации Байдена. О чем они думали, когда выделяли деньги государству, которое ничем не обеспечено? Нельзя недра отдавать в качестве обеспечения каких-либо кредитов. В любом случае, вина за это лежит на предыдущей американской администрации и нынешней администрации киевского режима».

Вашингтон передал Киеву новый проект сделки по недрам, который гораздо шире предыдущего варианта. Новый документ охватывает все полезные ископаемые, включая нефть и газ. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Первый документ был соглашением на четыре страницы. Мы воспользовались временным промежутком для подготовки полного соглашения. Я уверен, что оно будет подписано вскоре», — сказал Скотт Бессент.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала превратится ли Украина в колонию США и какие варианты выхода из тупиковой ситуации есть у Зеленского.