Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что пришел к согласию с премьером Канады по многим вопросам

Трамп: в разговоре с премьером Канады достигнуто согласие по многим вопросам
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении значительного прогресса в переговорах с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил о взаимном согласии по широкому кругу вопросов и подтвердил планы личной встречи с премьер-министром незамедлительно после завершения предстоящих канадских выборов.

«Мы пришли к согласию по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде», — подчеркнул глава Белого дома.

Сегодня премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась. Он подчеркнул, что Оттава планирует сократить экономическую зависимость от рынка США, а также переориентирует свою торговлю на другие регионы мира.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США 2 апреля введут пошлины на сталь и алюминий без исключений. По словам американского президента, таможенные пошлины будут зеркальными и будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров в другие страны.

Ранее в США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами