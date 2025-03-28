Трамп заявил, что пришел к согласию с премьером Канады по многим вопросам

Трамп: в разговоре с премьером Канады достигнуто согласие по многим вопросам

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении значительного прогресса в переговорах с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил о взаимном согласии по широкому кругу вопросов и подтвердил планы личной встречи с премьер-министром незамедлительно после завершения предстоящих канадских выборов.

«Мы пришли к согласию по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде», — подчеркнул глава Белого дома.

Сегодня премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась. Он подчеркнул, что Оттава планирует сократить экономическую зависимость от рынка США, а также переориентирует свою торговлю на другие регионы мира.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США 2 апреля введут пошлины на сталь и алюминий без исключений. По словам американского президента, таможенные пошлины будут зеркальными и будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров в другие страны.

Ранее в США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России.