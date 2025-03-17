Трамп заявил, что США введут пошлины на сталь и алюминий 2 апреля

Трамп: США введут 2 апреля пошлины на сталь и алюминий без исключений

Президент США Дональд Трамп заявил, что США 2 апреля введут пошлины на сталь и алюминий без исключений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского президента, таможенные пошлины будут зеркальными и будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны.

»[Пошлины] будут взаимными. Это означает, что если они взимают их с нас, то мы взимаем с них <...> Много миллиардов долларов уже поступили к нам, и большие суммы средств начнут поступать с 2 апреля», — поделился Трамп.

Он добавил, что сделал бы это 1 апреля, но все же знают, «что за день 1 апреля».

До этого премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Европа должна готовиться к торговой войне с США.

Байру уточнил, что Европа и США могут договориться и урегулировать ситуацию дипломатическим путем, поскольку торговая война является «крайней мерой».

13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут ввести 200% пошлины на алкогольные напитки из стран ЕС, включая вина, если Европа не отменит тарифы на виски.

Ранее в России также предложили ввести пошлины в 200% на французское вино.

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