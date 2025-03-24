В США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит документ, который введет зеркальные пошлины на иностранный импорт, в том числе из России, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение источника в Белом доме.

По информации издания, меру могут ввести со 2 апреля. В настоящее время в Вашингтоне обсуждают объем дополнительных тарифов, которые планируется ввести в указанную дату.

Как подчеркивает газета, администрация Трампа может отложить внедрение пошлин на ряд отраслевых товаров, но взамен сосредоточившись на взаимных пошлинах в отношении списка конкретных стран, на которые приходится значительная часть внешней национальной торговли.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США 2 апреля введут пошлины на сталь и алюминий без исключений. По словам американского президента, таможенные пошлины будут зеркальными и будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны.

Ранее в России также предложили ввести пошлины в 200% на неожиданный европейский товар.