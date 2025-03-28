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В МИД разъяснили Казахстану итоги встречи России и США

В МИД РФ разъяснили коллеге из Казахстана итоги встречи России и США в Эр-Рияде
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с замглавы МИД Казахстана Ермухамбетом Конуспаевым в Астане. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Отмечается, что российский дипломат дал пояснения по результатам встречи РФ и США в Эр-Рияде.

«С российской стороны даны... пояснения по результатам недавней встречи делегаций России и США в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что во время беседы была подтверждена необходимость урегулирования конфликта на Украине через устранение его первопричин.

Заместитель главы казахстанского МИД Алибек Куантыров ранее заявил, что Казахстан поддерживает связь с Украиной по вопросу обеспечения безопасности инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). 24 марта Минобороны России сообщило, что ночью украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что Казахстан проведет аудит деятельности USAID в стране.

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