Казахстан проведет аудит деятельности USAID в стране

В МИД Казахстана создана рабочая группа с участием всех заинтересованных государственных органов, которая изучит финансируемые Федеральным агентством США по международному развитию (USAID) проекты и программы на соответствие заявленных целей фактическим результатам. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на документ.

Также власти планируют выявить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов.

Будут изучены связи USAID с организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели агентства, говорится в ответе за подписью вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина на запрос депутатов.

Запрос инициировали пять казахстанских депутатов. Они обратились к кабмину с требованием проверить и обнародовать все отчеты касательно денежных средств, выделяемых зарубежными спонсорами.

Согласно данным Государственного департамента США, в 2024 году реализовалось 28 программ по различным направлениям с USAID. В общей сложности в 2023 — 2024 годах USAID выделил на реализуемые в Казахстане программы $26,5 млн. Отдельные проекты охватывают не только Казахстан, но и страны Центральной Азии.

Согласно тексту документа, с USAID сотрудничают и государственные органы. В частности, Комитету госдоходов Казахстана на безвозмездной основе было передано серверное оборудование в количестве 12 единиц на сумму 385 818 400 тенге (около 57 млн рублей) с целью модернизации таможенной инфраструктуры республики.

Ранее в Казахстане призвали принять закон об иноагентах.