Казахстан заявил о контактах с Украиной после атак на Краснодарский край

В МИД Казахстана заявили, что поддерживают контакты с Украиной после атак на КТК

Казахстан поддерживает связь с Украиной по вопросу обеспечения безопасности инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил заместитель главы казахстанского МИД Алибек Куантыров, передает «Интерфакс-Казахстан».

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что пока у Астаны нет точных данных по последней атаке. Когда казахстанская сторона получит нужную информацию, будет известно, с кем и как Казахстан дальше станет работать, отметил дипломат.

24 марта Минобороны России сообщило, что ночью украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК в Краснодарском крае. При этом президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что удар ВСУ сделал невозможной транспортировку нефти через станцию «Кавказская».