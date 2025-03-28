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Захарова заявила, что у Киева нет политической воли к миру

Захарова: террор Киева против энергетики РФ говорит о его недоговороспособности
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористические акты киевского режима против объектов российской энергетической инфраструктуры являются доказательством его нежелания вести мирные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула отсутствие у киевских властей политической воли к урегулированию конфликта мирным путем.

Кроме того, она выразила уверенность, что атака на подстанцию «Суджа» была осуществлена при содействии Франции и Великобритании.

«Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации», — отметила дипломат.

Сегодня сообщалось, что жители Шебекинского района в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ по объекту ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

18 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о договоренности президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, о ключевых шагах к деэскалации конфликта на Украине. Первоочередными условиями для достижения мира являются полное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры и начало технических консультаций по реализации соглашения о перемирии в Черном море.

Ранее Путин дал военным команду не бить по энергоинфраструктуре Украины 30 дней.

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Переговоры о мире на Украине
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