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В Минобороны рассказали об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта

МО: из-за удара ВСУ в Белгородской области 27 марта отключалось электричество
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Станислав Красильников/РИА Новости

Жители Шебекинского района в Белгородской области остались без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинцы атаковали объект энергетической инфраструктуры России 27 марта около 15:00 мск. В результате прицельного артиллерийского обстрела произошло отключение электроснабжения у потребителей.

28 марта около 10:20 мск ВСУ при помощи реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» ударили по газоизмерительной станции «Суджа». Как сообщили в Минобороны, в результате атаки произошло возгорание на энергообъекте. Он был фактически уничтожен.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев в очередной раз нарушил договоренности о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики, достигнутые в ходе переговоров РФ и США в Эр-Рияде 24 марта. В МО посчитали это уловкой украинского президента Владимира Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

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Обстрелы Белгородской области
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