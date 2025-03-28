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В Совфеде заявили об изменениях в политике США по отношению к России

Карасин: в политике США появилось стремление услышать Россию
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В политике США появилась новая тональность, которая направлена на то, чтобы услышать Россию. Она в корне противоречит той недавней логике, которой следовал Вашингтон, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, пишет ТАСС.

«Есть линия, изменившаяся линия Соединенных Штатов, направленная на то, чтобы слушать и пытаться понять нашу логику. Это уже хорошо», — сказал Карасин.

Он также отметил, что в ходе переговоров, которые прошли в Эр-Рияде 24 марта, между РФ и США установилась «неплохая атмосфера». Карасин отметил, что спустя 12 часов общения делегации РФ и США расставались уже как понимающие и знающие друг друга люди. Однако многое теперь будет зависеть от развития ситуации на земле, в том числе в политических кругах на Украине, подчеркнул Карасин.

До этого Григорий Карасин высказался о планах американского президента Дональда Трампа добиться прекращения огня на Украине к 20 апреля. Он отметил, что Россия приветствует это желание главы Белого дома.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 марта призвал не обольщаться по поводу скорого завершения украинского конфликта. Он отметил, что Москва и Вашингтон находятся только в начале пути в вопросе прекращения огня. Впереди стороны ждет серьезная и кропотливая работа.

Ранее в МИД РФ призвали не делать преждевременных выводов об отношениях с США.

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